Pisa: apre il Centro di riuso per favorire ecoscambio

Apre a Pisa il Centro del riuso, uno nuovo servizio messo a disposizione da Geofor, gestore del ciclo di rifiuti, e dal Comune con l’obiettivo di contrastare e superare la cultura dell’usa e getta.

Per sostenere la diffusione di una cultura dell’ecoscambio dei beni basata su principi di tutela ambientale e solidarietà sociale è stato aperto a Pisa il Centro del riuso.

Come spiegato in una nota, il Centro di riuso “offre nuova vita agli oggetti che non servono più ma sono ancora in buone condizioni e sarà aperto agli iscritti al ruolo Tari per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19)”.

Il Centro del riuso, come sottolinea l’assessore all’Ambiente, Filippo Bedini, “è il primo in provincia ed è un elemento essenziale nel quadro dell’economia circolare, perché Pisa ha una produzione di rifiuti tra le più alte in Italia (nel 2020 circa 680 kg per abitante in un anno) dovuta agli intensi flussi turistici, di lavoratori e studenti: potremo contribuire a ridurre la quantità di rifiuti prodotta promuovendo il reimpiego e il riutilizzo dei beni ancora funzionanti”.

Nel punto di raccolta del Centro di riuso, possono essere consegnati frullatori, aspirapolveri, macchinette per il caffè, computer, stampanti, Tablet e tanti altri oggetti informatici ma non solo, si possono portare anche articoli per l’infanzia, giocattoli, mobili, oggettistica d’arredo, libri, cd, DVD, videoregistratori o lettori di altro tipo, stoviglie e altri generi casalinghi.

Gli oggetti rimarranno esposti per un tempo limitato, che può variare da pochi giorni ad alcune settimane, durante le quali, gli utenti potranno ritirare quelli di loro interesse. Il materiale rimasto nel centro oltre il tempo stabilito sarà poi conferito al vicino centro di raccolta.