Firenze, ruba ai passanti con la ‘tecnica dello sgambetto’. Arrestato

Firenze – Un 37enne è stato arrestato per aver messo a segno 7 rapine e 12 furti ai danni dei passanti con la tecnica dello sgambetto.

Le rapine con lo sgambetto sono avvenute nel quartiere di Rifredi a Firenze – piazza Dalmazia, via Santo Stefano in Pane, via di Rifredi, via Alderotti, via Corridoni, piazza Giorgini e piazza Tanucci. Sono molte le persone vittime dello sgambetto.

Le estorsioni avvenivano sempre con la stessa tecnica. L’uomo, 37 anni, di origine algerina, avvicinava le vittime, quasi sempre avanti con l’età, con una scusa, cercava di intavolare una discussione per distrarle e, all’improvviso, faceva lo sgambetto facendo perdere loro l’equilibrio e anche cadere a terra. A questo punto l’uomo si impossessava si impossessava di portafogli, denaro o cellulari.

I carabinieri di Firenze lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare. Le indagini adesso ricostruiranno la vicenda nel dettaglio.

Ad ottobre 2021, il Sole 24Ore ha stilato una classifica delle città con maggiore criminalità. Nella città di Firenze si sono regiatrate 42957 denunce (4.426 per ogni 100mila abitanti). Un dato in calo di reati già dal 2020. In Toscana, la città con maggiori criticità, segnalata dalla ricerca de Il SOle 24Ore è Prato con 11.426 denunce (4.426 per ogni 100mila abitanti).