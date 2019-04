Firenze: rogo auto e rifiuti, ipotesi dolo

Divampato la notte scorsa in via Fanfani, alla periferia nord di Firenze, un incendio che ha coinvolto due auto in sosta e alcuni rifiuti abbandonati in strada.

Le fiamme, molto alte e per questo visibili anche da lontano, sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con due autobotti. Sul posto anche la polizia. Secondo i primi accertamenti, l’origine del rogo di auto e rifiuti sarebbe dolosa.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. In via precauzionale, alcuni cittadini rom sono stati fatti allontanare da un edificio abbandonato nella zona, dove stavano passando la notte. Al momento non sarebbe stato possibile rintracciare i proprietari delle due auto, che sono state completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto sono state raccolte le testimonianze di alcuni residenti, che hanno raccontato di non aver notato nulla di sospetto e di essersi accorti del rogo quando la fiamme erano già alte.