Firenze: riconsegnata l’area ex campeggio al piazzale Michelangelo, al via i lavori di ripristino per il parco

È stata riconsegnata oggi al Comune di Firenze l’area ex campeggio al piazzale Michelangelo. Ad annunciarlo è stata l’assessore all’Urbanistica e ambiente Cecilia Del Re, che ha confermato l’avvio dei lavori previsti dal progetto approvato a fine 2019 dalla giunta comunale in attesa di tornare in possesso dell’area.

“Con la riconsegna anticipata dell’area a seguito di un accordo con il concessionario – ha detto l’assessore Del Re -, possono ora partire i lavori di ripristino previsti dal progetto predisposto dalla direzione Ambiente e approvato dalla giunta per un importo di 100mila euro. L’area dell’ex campeggio è stata riconsegnata direttamente alla ditta che porterà avanti i lavori più imminenti per rendere accessibile l’area. Iniziamo così a dare attuazione alla scheda del regolamento urbanistico del comune di Firenze che prevede un’area a verde pubblico nello spazio precedentemente occupato dal camping”.

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi all’interno della zona precedentemente destinata a campeggio. Nella porzione dell’ex campeggio, caratterizzata attualmente da un reticolo di vialetti e piazzole, sono stati selezionati i percorsi e le zone di sosta da mantenere, individuando per la pavimentazione i materiali che più si adattano al recupero dei percorsi esistenti.

L’intervento prevede opere edili per il recupero delle strutture esistenti, la realizzazione di recinzioni e balaustre, illuminazione pubblica, sistemazione a verde e impianto di smaltimento. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare alcuni spazi delle ex piazzole del campeggio come aree per la sosta.

