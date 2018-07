Firenze: respinto atto FdI e FI per salvare lastricati in centro

La maggioranza in Consiglio comunale ha respinto oggi le richieste di FdI e FI in merito alla conservazione dei manti stradali in lastricato nel centro di Firenze. Rispetto alla conservazione e catalogazione delle pietre rimosse, dopo la bocciatura dell’odg, Torselli (FdI) ha anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti con ipotesi di danno erariale.

“Conservare dove presenti i manti stradali in lastricato” nel centro di Firenze e “predisporre un archivio delle pietre rimosse con il numero dei pezzi, il luogo di rimozione e la data dell’intervento”. Sono le richieste all’Amministrazione comunale contenute in un ordine del giorno a firma Jacopo Cellai (FI) e Francesco Torselli (FdI), respinti però dalla maggioranza del Consiglio comunale.

“Via Micheli, via Venezia, via Modena, via Cherubini, via della Colonna, via Niccolini: tutte strade un tempo lastricate dove alle pietre si è sostituito l’asfalto – ha spiegato Jacopo Cellai – E per fortuna la Soprintendenza ha fermato la mano scellerata del Comune almeno in piazza San Marco”.

L’atto, sottolineano poi gli esponenti di centrodestra, “è stato bocciato dal Pd; del resto, nella delibera per il recupero del teatro dell’Oriuolo è presente la sostituzione delle pietre con ‘conglomerato bituminoso’ in via Folco Portinari, a pochi passi da piazza Duomo. Ma questo è uno scempio che va fermato. Continueremo a insistere perché le strade del centro storico vengano salvaguardate, perché la storia e l’immagine di Firenze non si può barattare con l’asfalto”.

“Viste le condizioni in cui vengono tenute le pietre rimosse dalle strade e dalle piazze di Firenze, ammassate nei depositi comunali, e visto che non esiste la volontà da parte di questa amministrazione di ripristinare le minime condizioni di conservazione e di catalogazione – dice il consigliere Torselli– vedremo se la Corte dei conti reputa o no che questo sia un danno per le casse comunali”.