Firenze, rapine con aggressioni in centro: procura chiede condanne fino a 6 anni

Il processo con rito abbreviato che si celebra a Firenze. protagonisti tre ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 18 e i 22 anni, accusati di essere gli autori di due rapine e di una tentata rapina avvenute a distanza di pochi minuti in centro a Firenze il 13 marzo scorso, oltre che di aver aggredito e palpeggiato una delle vittime.

La prossima udienza, con sentenza, è stata fissata per il 2 agosto davanti al gip Gianluca Mancuso. I giovani , difesi dagli avvocati Filippo Cei, Tommaso Ducci, Federico Emiliani e Francesco Del Pasqua, sono accusati in concorso dei reati di rapine, tentata rapina, violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La pena più alta, sei anni, è stata chiesta per un 22enne del Marocco, accusato di aver palpeggiato una ragazza americana, e poi di averle portato via la borsa con l’aiuto dei complici.

Per gli altri imputati sono stati chiesti 5 anni di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che intervennero, alle 0,50 del 13 marzo in piazza della Repubblica i quattro minacciarono con un coltellino e spintonarono una giovane americana, per poi scappare con la sua borsa. Alle 1, in via Pellicceria, cercarono di rapinare due italiane, che pero’ hanno li misero in fuga. Poi, alle 1,10, l’aggressione alla ragazza statunitense che fu anche molestata.