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Firenze: prorogate ‘Zone Rosse” a vigilanza rafforzata

By Domenico Guarino
sicurezza Firenze

La decisione è arrivata dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Firenze, avendo rilevato “l’efficacia dei dispositivi di controllo in atto”. Dall’adozione del primo provvedimento (10 ottobre 2024) sono state controllate 55.942 persone, di cui 29.299 stranieri, adottati 427 provvedimenti di allontanamento (357 non italiane) e denunciate 220 persone per violazione ordine di allontanamento.

Le aree sono quelle della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, del parco delle Cascine e alcuni quadranti dei Quartieri 2 e 5 di Firenze. Qui forze dell’ordine e polizia municipale continueranno a disporre l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, oppure per i reati legati a spaccio di stupefacenti o al possesso di armi e altri oggetti atti a offendere, che nelle zone oggetto del provvedimento mantengono “comportamenti violenti minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza”.

Dall’adozione del primo provvedimento (10 ottobre 2024) sono state controllate 55.942 persone, di cui 29.299 stranieri, adottati 427 provvedimenti di allontanamento (357 non italiane) e denunciate 220 persone per violazione ordine di allontanamento.

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