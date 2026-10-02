Firenze, prorogate di cinque mesi le zone rosse

La Prefettura di Firenze, con un atto diramato il primo di ottobre, ha deciso di prorogare il provvedimento sulle zone rosse e di rafforzare la vigilanza in quei luoghi della città definiti sensibili.

La Prefettura di Firenze, con un atto diramato il primo di ottobre, ha deciso di prorogare il provvedimento sulle zone rosse e di rafforzare la vigilanza in quei luoghi della città definiti sensibili. Dunque Stazione di Santa Maria Novella e Cascine. Mentre altri quadranti dei Quartieri 2 e 5 resteranno per altri cinque mesi “zone a vigilanza rafforzata”. La decisione della Prefettura è arrivata dopo la valutazione compiuta nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di fine settembre. Si parla di “accertata persistenza” di fatti e comportamenti rischiosi per la pubblica sicurezza e di una efficacia comprovata del provvedimento. L’allontanamento può essere disposto nei confronti di persone che, oltre ad avere avuto negli ultimi cinque anni denunce per determinate categorie di reati, tengano in quelle aree comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti tali da creare un concreto pericolo per la sicurezza.