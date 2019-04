Firenze, Palazzo Pitti espone autoritratto Chagall per solidarietà a Notre Dame

Segno di solidarietà del museo degli Uffizi, al quale Chagall donò il quadro nel 1976, alla Francia dopo il terribile incendio.

L’autoritratto di Marc Chagall, con la raffigurazione di Notre Dame a Parigi, viene esposto dal 17 aprile all’ingresso della Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. L’iniziativa è messa in campo dal museo come simbolico gesto di solidarietà verso la Francia e Parigi in conseguenza dell’incendio che ha distrutto la cattedrale.

L’autoritratto, al quale Chagall era particolarmente affezionato, fu donato di persona dallo stesso artista agli Uffizi nel 1976. La tela, spiega una nota del museo, sarà presto offerta permanentemente alla visione del pubblico agli Uffizi, quando, tra alcuni mesi, apriranno in Galleria le nuove sale dedicate agli autoritratti.

“Gli Uffizi volano con il cuore a Parigi per abbracciare la ‘Nostra Signora’ – ha commentato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt – l’esposizione in Palazzo Pitti di questo sognante capolavoro di Chagall, che amava moltissimo la capitale francese, vuole essere la testimonianza fisica, concreta del nostro affetto verso gli amici francesi”.