Firenze, ok giunta a progetto social housing del complesso di Santa Maria Novella

A Firenze la giunta ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica nel complesso di Santa Maria Novella, con la realizzazione di cinque appartamenti destinati a social housing. Gli alloggi, fa sapere Palazzo Vecchio, si vanno ad aggiungere ad altri due con lavori in corso, per un investimento totale di 2,5 milioni di euro che comprende anche opere di messa in sicurezza e completamento facciate.

I primi sette appartamenti da destinare a social housing sono finanziati con oneri di urbanizzazione derivanti dalla monetizzazione del complesso immobiliare di via Bufalini, dell’ex Cerdec di Castello e della Manifattura Tabacchi di Firenze.

L’atto è stato portato in giunta dagli assessori alla casa Nicola Paulesu e alla cultura Giovanni Bettarini. “Un progetto importante che va avanti e che ci consentirà di dare ulteriori risposte sul fronte abitativo per Firenze- afferma Paulesu -. Il tema della casa è una priorità di questo mandato e stiamo lavorando su più fronti, dall’edilizia residenziale pubblica al contributo affitti. Il social housing fa parte delle azioni da mettere in campo e va ad integrare gli interventi dando ulteriori opportunità abitative”.

“E’ un ulteriore tassello con il quale si sta arrivando alla definizione del complesso di Santa Maria Novella – aggiunge Bettarini – che è di grande pregio e nel centro della città: un luogo su cui la nostra amministrazione lavora sviluppando i servizi come il nuovo centro bellissimo centro di informazioni turistiche, le attività culturali e anche con abitazioni per famiglie fiorentine”.