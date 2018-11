Firenze, Nardella: “Vigili a bordo dei bus Ataf”

Vigili urbani sui bus dell’Ataf di Firenze “sia a protezione degli autisti, sia per il controllo dei furbetti del biglietto”.

Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella a margine della presentazione del progetto ‘Apptoyoung’, oggi in Palazzo Vecchio. Ieri i sindacati avevano affermato di voler far scattare uno sciopero improvviso in tutte le aziende di trasporto pubblico toscano, compreso Ataf appunto, per chiedere più sicurezza a bordo.

“Assumeremo 100 agenti di polizia municipale – ha ricordato Nardella -. Tutti giovani, sotto i 32 anni. Una parte di questi sarà impegnata anche sugli autobus”.



Il sindaco si è poi rivolto ad Ataf: “La nostra scelta – ha detto – però ha bisogno di un’iniziativa altrettanto efficace dell’azienda, perché la protezione dei propri dipendenti spetta prima di tutto al datore di lavoro. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, Ataf faccia la sua. Quando è in gioco la salute e l’incolumità dei lavoratori io certamente mi preoccupo e credo che l’appello e il messaggio di grande preoccupazione degli autisti non debba essere sottovaluto”.

Nardella ha annunciato, infine, di aver detto “all’assessore alla sicurezza Gianassi che siamo disponibilissimi ad incontrare i sindacati per valutare, insieme all’azienda, delle misure che possano migliorare la loro condizione”.