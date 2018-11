Toscana, Lega: nominati referenti elettorali Firenze e Prato

La coordinatrice della Lega Toscana Susanna Ceccardi ha nominato il senatore Manuel Vescovi e Andrea Recaldin referenti elettorali per le province di Firenze e Prato in vista della tornata elettorale prevista nel 2019.

“Il loro compito – spiega Ceccardi coordinatrice della Lega – sarà quello di affiancare le segreterie provinciali di Firenze e Prato, guidate rispettivamente da Alessandro Scipioni e Patrizia Ovattoni, al fine di coadiuvare le sezioni locali sul piano dell’organizzazione interna e di supportare i segretari provinciali nei negoziati con gli alleati per l’individuazione dei candidati sindaco e sulla formazione delle liste in tutti i comuni dove si andrà al voto”.

“Nella consapevolezza che siamo chiamati al massimo sforzo per spodestare il Pd dalle province di Firenze e Prato, e in particolare nei due capoluoghi – conclude Ceccardi -, con la nomina dei due referenti, che agiranno in stretta e continua sinergia con la sottoscritta, andiamo a rafforzare ulteriormente la presenza e la coesione del partito a tutti i livelli”.