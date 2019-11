Firenze Marathon vincono Bekele e la debuttante inglese Piasecki

Edizione senza pioggia la 36ma Asics Firenze Marathon, contraddistinta da una grande gara femminile, ed alla quale sono stati 7460 coloro che sono arrivati al traguardo in piazza Duomo, con ultimo arrivato Carlo Dritto, che ha chiuso in 6ʰ20’07”.

Da segnalare una piccola digressione del tracciato di gara della Firenze Marathon, a causa di una presunta fuga di gas, lungo il percorso all’altezza del km 40 della maratona, la deviazione è stata implementata per garantire l’incolumità e la sicurezza dei concorrenti, di comune accordo con polizia municipale e vigili del fuoco.

La vittoria in campo maschile è andata all’etiope Sahlesilassie Bekele in 2ʰ10’14”, crollato a terra subito dopo il traguardo di piazza Duomo, felice ma esausto, dopo aver chiuso a soli 4 secondi dal suo primato personale.

Secondo il keniano Asbel Kipsang (2ʰ11’55”) che aveva vinto la maratona di Firenze nel 2014.

Terzo posto per il marocchino Hicham Boufars in 2h13’29” che ha corso la sua quarta Asics Firenze Marathon. Primo degli italiani è stato Alessio Terrasi del Gp Parco Alpi Apuane che ha chiuso in sesta posizione in 2ʰ19’53” a una trentina di secondi dal suo primato personale fatto nel 2018 a Ravenna quando si era laureato Campione italiano di maratona.

Tra le donne ha vinto l’inglese Jess Piasecki, oggi al debutto in maratona all’Asics Firenze Marathon, in 2ʰ25’29”, felicissima all’arrivo, per un crono che non si aspettava così positivo e che le concede importanti possibilità per guadagnarsi un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Completano il podio femminile la etiope DinkneshTefera con 2ʰ26’47” e Salina Jebet del Kenia, con 2ʰ30’28”.

Quarta classificata e prima italiana a tagliare il traguardo Elisa Stefani (Asd Brancaleone) che ha fatto il suo primato personale terminando la maratona in 2ʰ31’57’”. Anche lei, che non è atleta professionista e alterna gli allenamenti al lavoro, si lancia verso la possibilità di guadagnarsi un pass per Tokyo con una maratona da correre in primavera.

Prima atleta tesserata per società toscana, Linda Nocentini, dell’Atletica Castello, 24esima donna in 3ʰ06’19”.

Alle 8:30 erano partiti, sempre da piazza Duomo, 7754 atleti (circa duecento atleti in meno rispetto al 2018, in ogni caso seconda maratona di Italia per numero di partecipanti); il via dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.