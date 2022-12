Firenze, l’enoteca Alessi celebra 70 anni di attività

Toscana, l’enoteca Alessi, esercizio storico nel cuore di Firenze, celebra 70 anni di attività. Un traguardo celebrato dalla Regione Toscana con un riconoscimento.

La vicepresidente della regione e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi ha consegnato una targa al titolare dell’enoteca Alessi, Massimo Alessi, figlio di Giorgio e nipote di Paride, fratello di Napolino, i due fratelli Alessi fondatori della bottega di confetti nel 1952.

Oggi l’Enoteca Alessi oltre a dolci, cioccolate, confetture, conta anche una cantina con più di 2500 etichette di vino.

“Sono tempi difficili e complicati per riuscire a conservare e mandare avanti bene un’attività nata 70 anni fa nel centro della città. E’ questo dunque un grande traguardo sia per l’azienda che per i suoi titolari, ma soprattutto per Firenze – ha detto Saccardi – Firenze è una città che si sta svuotando di tanti negozi storici, perdendo con essi parte della sua identità, e credo perciò che sia doveroso riconoscere il merito a chi mantiene, tutela e promuove un’attività storica nel cuore di Firenze, con immutata passione e qualità e la professionalità di sempre”.

“Abbiamo passato tanti periodi di prosperità come di difficoltà e oggi che abbiamo raggiunto questo traguardo siamo felici – ha detto Massimo Alessi -. Un grande successo. Abbiamo lavorato sodo ma sono orgoglioso della nostra famiglia che tra tante avventure ma con la determinazione e la passione, è riuscita negli anni a portare avanti questa tradizione, la nostra attività”.