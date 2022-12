Firenze, Fiorino oro a Giannini. Nardella: “Segno di gratitudine”

By

Firenze, in occasione della cerimonia di conferimento del Fiorino d’oro della città al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza e prefetto, Lamberto Giannini, si è espresso il sindaco Dario Nardella.

“E’ un gesto -dice Nardella- di riconoscimento in segno di gratitudine, è il simbolo di amicizia nei confronti della persona del capo di polizia di stato ma anche nei confronti del corpo. A Firenze abbiamo un sincero riconoscimento per l’operato di donne e uomini in divisa”.

“L’impegno della polizia di Stato a servizio delle istituzioni è sempre stato costante, intenso e soprattutto sensibile – ha aggiunto -. Da sindaco in questi otto anni e mezzo posso testimoniare della collaborazione sempre aperta e generosa che la nostra comunità ha sperimentato con questori, dirigenti, agenti della polizia di stato”.

Il sindaco ha parlato anche della Strage dei Georgofili affermando che “il prossimo 27 maggio i fiorentini celebreranno i 30 anni, mi auguro alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella”.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Firenze Valerio Valenti, il questore Maurizio Auriemma, il vicepresidente del Csm David Ermini, il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze.

Le ragioni del riconoscimento a Giannini

Tra le motivazioni con cui il Comune di Firenze ha assegnato il riconoscimento, si legge che al prefetto Lamberto Giannini è stata consegnata la massima onorificenza di Firenze “per lo straordinario e costante impegno profuso nel contrasto all’eversione e al terrorismo interno e internazionale, per aver saputo alimentare, grazie ad apprezzate qualità personali e professionali, affinate all’interno di un curriculum d’eccellenza, in particolare nella gestione dei servizi di ordine pubblico, il sentimento di sicurezza e di fiducia dei cittadini verso le istituzioni”.