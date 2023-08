Firenze: incendio al Four Season, nessun ferito

L’incendio, che ha causato una grosso colonna di fumo, si è sviluppato in un’area lontana dall’immobile che ospita l’albergo. fiamme anche nei boschi di Vaglia e Tavarnuzze

Bruciano dalle 12.30 boschi e olivete nella zona in prossimità dell’abitato di Faltognano, nel comune di Vinci (Firenze). Le fiamme spinte dal vento moderato presente in zona, si stanno propagando rapidamente e la sala operativa regionale ha deciso invio immediato di due elicotteri vista la presenza di numerose abitazioni. A terra nove squadre di volontariato antincendio e vigili del fuoco si stanno distribuendo lungo il fronte per cercare di contenerne la diffusione dell’incendio.

Un altro incendio è in corso sempre in provincia di Firenze, in zona Tavarnuzze, nel comune di Impruneta: il fuoco si è sviluppato in prossimità del raccordo autostradale Firenze-Siena, interessando una pineta e campi. Qui operano cinque squadre di volontariato antincendio boschivo e vigili del fuoco.

Questa mattina invece i vigili del fuoco sono intervenuti alle 11:25 in viale Matteotti a Firenze per l’incendio di un annesso all’interno del parco dell’hotel Four Season, propagatosi a siepi e a alcuni alberi. Secondo quanto riferito dai vigili, nessuna persona è rimasta ferita. In base a quanto appreso l’incendio, che ha causato una grosso colonna di fumo, si è sviluppato in un’area lontana dall’immobile che ospita l’albergo. Sul posto per lo spegnimento hanno operato due squadre e tre automezzi. In corso le operazioni di minuto spegnimento e la verifica in locali tecnici situati nelle vicinanze dell’area interessata dall’incendio.