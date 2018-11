Firenze: inaugurato skate park Isolotto

Lo skate park è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale denominato il ‘Cavallaccio’, alla confluenza di via del Perugino con via Simone Martini, ha una superficie di 500 metri quadrati e il progetto, elaborato dei tecnici della direzione ambiente, prevede tre rampe skate per le diverse acrobazie

Nasce uno skate park all’Isolotto per gli amanti dei salti e delle acrobazie con lo skateboard. La struttura è stata inaugurata oggi dal sindaco Dario Nardella, dall’assessore all’Ambiente Alessia Bettini e dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Lo skate park è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale denominato il ‘Cavallaccio’, alla confluenza di via del Perugino con via Simone Martini, ha una superficie di 500 metri quadrati e il progetto, elaborato dei tecnici della direzione ambiente, prevede tre rampe skate per le diverse acrobazie.

L’investimento dell’amministrazione è di 170mila euro e i lavori sono iniziati la scorsa estate. “Si tratta di uno spazio pensato per i giovani appassionati di sport urbani e di strada – hanno

commentato il sindaco Nardella e l’assessore Bettini -, in crescita anche a Firenze, ma sarà anche un luogo di aggregazione giovanile nonché un modo per valorizzare e vivificare uno spazio pubblico”. “È un grande giorno – ha aggiunto Dormentoni -. Due anni fa un gruppo di ragazzini si presentarono in consiglio di Quartiere con una petizione firmata da alcune centinaia di persone. Oggi inauguriamo il frutto dei loro desideri, una struttura unica nel territorio metropolitano fiorentino, che siamo certi sarà utilizzata moltissimo dai ragazzi del nostro quartiere e non solo. Un altro modo di costruire un presente e un futuro migliore insieme alle nostre comunità”