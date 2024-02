Firenze: in estate lavori in via Romana per allargamento marciapiedi

Secondo quanto appreso da Palazzo Vecchio a fine lavori il progetto di revisione di via Romana prevede lo stesso numero di posti carico/scarico e handicap mentre per l’allargamento dei marciapiedi non rimarrebbero gli altri, pochi, posti auto.

Allargamento dei marciapiedi e nel rifacimento della carreggiata tra piazza della Calza e via del Ronco: saranno effettuati in estate i lavori in via Romana, a Firenze, come ricorda una nota di Palazzo Vecchio.

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria e ha ricevuto il via libera della giunta comunale con relativo stanziamento di 173mila euro nell’ultima seduta del 2023. Nelle ultime settimane, si spiega dal Comune, sono stati effettuati alcuni incontri con i rappresentanti del Centro commerciale naturale ‘Boboli‘ e di Confesercenti e da loro è arrivata la richiesta di introdurre alcune modifiche come l’ulteriore ampliamento dei marciapiedi nel tratto iniziale dio via Romana.

Il progetto è quindi in via di adeguamento da parte degli uffici: i lavori sono stati programmati nei mesi di luglio e agosto con riapertura entro l’inizio dell’anno scolastico. “Questi lavori in via Romana sono importanti perché favoriscono la sicurezza della mobilità pedonale su una viabilità storica che collega Porta romana a Piazza Pitti – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -.Il progetto segue il rifacimento già effettuato tra via del Campuccio e via Da’ Mori ed è stato discusso e progettato con il Centro Commerciale Naturale e con i residenti”.

Il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela e la coordinatrice Ccn Confesercenti valutano “positivamente la tempistica dei cantieri di via Romana che partiranno nel periodo più idoneo per arrecare minor disagio possibile a cittadini ed imprese”. Secondo quanto appreso da Palazzo Vecchio a fine lavori il progetto di revisione prevede lo stesso numero di posti carico/scarico e handicap mentre per l’allargamento dei marciapiedi non rimarrebbero gli altri, pochi, posti auto.