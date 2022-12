Firenze, imbrattata la sede di Casapound

Toscana, imbrattata nella notte la sede di Casapound nell’Oltrarno, zona Ponte alla Vittoria. Ignoti, con vernice spray, hanno infatti scritto sulle vetrate e sul muro del palazzo.

Questa notte, alcune persone dalla identità sconosciuta, hanno imbrattato la sede di Casapound. Oltre a tentare di coprire il nome dell’associazione, sulle vetrate e sul muro della sede, si legge: ‘Fuori i fascisti dal quartiere’, ‘Firenze vi odia’, il tutto accompagnato dal simbolo della falce e martello.

A rendere noto l’atto vandalico è la stessa Casapound. “I soliti eroi della bomboletta spray, non si sono smentiti neppure stavolta – sottolinea in una nota il direttivo di Casapound Firenze -. Degni eredi dei propri predecessori e dei propri avi si sono presentati in piena notte per porre in essere quello che, evidentemente, a loro avviso è un vero atto di coraggio.”

“Ogni volta che subiamo questi danneggiamenti bambineschi -conclude la nota- non soltanto non ci fermiamo, ma rilanciamo con più attività e visibilità. Ci dispiace per quei poveri illusi graffittari ma noi andiamo avanti. E sapere che tutto ciò non è loro gradito ci rende ancora più felici, perché chi si presenta di notte a fare danni non è degno di alcun rispetto”.

La sede imbrattata

La sede del movimento di estrema destra Casapound si trova in via dei Vanni, nell’Oltrarno, tra l’altro molto vicino a dove si trovano la sede e gli studi di Controradio.

La nuova sede del movimento è stata inaugurata a Novembre scorso. Nella giornata dell’inaugurazione e sorta anche una manifestazione di protesta composta da una settantina di persone al grido “siamo tutti antifascisti”.

