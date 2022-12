Regione Toscana: aggiornato il Prezzario dei lavori

By

Firenze, la Giunta regionale della Toscana ha aggiornato il Prezzario dei lavori, a distanza di poco più di quattro mesi dall’ultima edizione. Avrà validità a partire dal 1 gennaio 2023.

Il Prezzario dei lavori è declinato provincia per provincia e contiene oltre 20.000 voci e prezzi di lavorazioni, prodotti e attrezzature, consentendo alle stazioni appaltanti di calcolare gli importi degli appalti con i nuovi prezzi.

Tra le novità dell’edizione 2023 la Regione segnala in una nota l’eliminazione dell’Elenco delle misure anticovid. Contestualmente si è provveduto a indicare i costi di noleggio dei ponteggi secondo tabelle di analisi dei componenti elementari necessari sia per il montaggio che per lo smontaggio.

E’ stato inoltre aggiornato il costo della manodopera dei settori sia idraulico-forestale e idraulico-agrario che metalmeccanico, oltre ad essere state implementate molte voci relative agli impianti di riscaldamento e agli infissi esterni.

Le dichiarazioni dell’assessore Ciuoffo

“Si tratta di un sistema di regolazione e trasparenza negli appalti di cui si avverte sempre più la necessità – ha commentato l’assessore regionale agli appalti e all’attività contrattuale, Stefano Ciuoffo – e che permette alla Regione di passare dalla mera enunciazione di principi sul valore della cultura della legalità a fatti concreti e oggettivi.”

“Il mio auspicio -conclude l’assessore- è che si riesca, a partire dai prossimi prezzari, a inserire, oltre alle singole note analitiche, anche voci aggregate di opere compiute, affinché si possa rendere più veloce la stima da parte delle imprese e dei professionisti”