Casapound apre nuova sede a Firenze, a 50 metri da Controradio

Firenze, sabato pomeriggio è stato inaugurato, con bandiere e musica, in via dei Vanni, nell’Oltrarno, tra l’altro molto vicino a dove si trovano la sede e gli studi di Controradio, il nuovo spazio del movimento di estrema destra Casapound.

Poco distante, in piazza Gaddi, in contemporanea alla inaugurazione della sede di Casapound, si è svolto un corteo di protesta, organizzato da Firenze Antifascista, che era già stato annunciato in mattinata dai consiglieri comunali Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

La manifestazione di protesrta all’apertura della nuova sede, composta da una settantina di persone, è partita dai giardini del Torrino Santa Rosa sul Lungarno, ed è arrivata in piazza Taddeo Gaddi al grido di “siamo tutti antifascisti”. Blindati e pattuglie di polizia e della guardia di finanza hanno presidiato la zona, nel timore di scontri. Il corteo alla fine si è sciolto senza che ci siano stati incidenti.

Per i consiglieri di Sinistra Progetto Comune, Bundu e Palagi è “importante ricordare come la nostra città sia stata liberata dalla marcia di cento anni fa grazie al sangue e al coraggio della Resistenza”.

Sull’apertura della nuova sede dell’organizzazione di estrema destra è intervenuto anche il presidente del Quartiere 4, dove la sede si trova “Vorrei dire ai fascisti di CasaPound che non sono benvenuti nel nostro quartiere”, ha detto Mirko Dormentoni.