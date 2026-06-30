Firenze: il caldo ha le ore contate, da giovedì deciso miglioramento

Dopo dodici giorni consecutivi di codice rosso, si avvicina la fine dell’ondata di calore che ha interessato Firenze.

Il nuovo bollettino del ministero della Salute, spiega il Comune di Firenze in una nota, “conferma il livello massimo di allerta per oggi e per domani, mercoledì 1 luglio, mentre per giovedì 2 luglio è previsto il passaggio al livello 1, segnale di un sensibile miglioramento delle condizioni”.

Per oggi, prosegue la nota di Palazzo Vecchio, “è prevista una temperatura percepita massima di 37 gradi, che scenderà a 36 gradi domani e a 33 gradi giovedì. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 36 gradi oggi, 33 gradi domani e 30 gradi giovedì. Le temperature restano comunque elevate fin dalle prime ore del mattino. Alle 9 la stazione meteorologica dell’Orto Botanico registrava già 28,7 gradi, mentre alle 9.15 Firenze Università segnava 27,4 gradi e il Giardino di Boboli 27,7 gradi”.

Nelle ultime 12 ore i temporali hanno portato alcune precipitazioni anche su Firenze: all’Orto Botanico sono caduti 6,7 millimetri di pioggia, al Giardino di Boboli 4,5 millimetri e a Firenze Università 1,6 millimetri. Piogge che, tuttavia, “non sono state sufficienti ad attenuare l’ondata di calore, come confermano le temperature già elevate registrate fin dalle prime ore della mattina e il mantenimento del codice rosso anche per oggi e domani”. Anche i dati di ieri confermano l’intensità dell’ondata di calore. Le temperature massime hanno raggiunto 40,6 gradi all’Orto Botanico, 40,5 gradi al Giardino di Boboli e 39,8 gradi a Firenze Università, “valori – si evidenzia – tra i più elevati registrati dall’inizio di questa fase di caldo intenso”.