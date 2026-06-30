TPL, Firenze: Domenica 5 luglio sciopero di 24 ore degli autobus AT

Domenica 5 luglio 2026 i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze, a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da COBAS Lavoro Privato.

Durate lo sciopero ci sarnno comunque due fasce di garanzia: il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore al quale aderì COBAS Lavoro privato, fu del 29,26%.

Lo sciopero aziendale è stato indetto per evidenziare problematiche su turni lunghi, pause insufficienti, soste ai capolinea troppo brevi e tempi di trasferimento non più congrui, tempi di percorrenza non adeguati, mancato rispetto delle cadenze e assenza di regole volte a migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata, manutenzione dei mezzi, cabine di guida, mancanza di mansionari chiari per i diversi ruoli aziendali, gestione dei “salti zona”, ferie d’ufficio e variazioni unilaterali, lavaggio delle tute e dei DPI, malfunzionamento degli impianti di condizionamento e riscaldamento delle vetture, mancata formazione, durante l’orario di lavoro, sull’utilizzo dei nuovi veicoli aziendali, rimodulazione delle indennità, ferme da oltre 30 anni e ancora parametrate a valori risalenti, all’epoca della lira, riconoscimento dell’indennità per evitati sinistri.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.