Mer 29 Ott 2025
Firenze, gli aggiustamenti del Comune per velocizzare i lavori allo Stadio
Firenze, gli aggiustamenti del Comune per velocizzare i lavori allo Stadio

By Raffaele Palumbo
Firenze, gli aggiustamenti del Comune per velocizzare i lavori allo Stadio
Il Comune di Firenze, dopo l’annuncio dei ritardi, cerca di velocizzare i lavori per la riqualificazione dello stadio Franchi. E per farlo cerca nuovi spazi per fare i lavori. Lo storico mercato sotto la curva sarà spostato.

Il direttore tecnico dei lavori per il restyling del Franchi Luca Buzzoni lo ha detto con chiarezza. Una delle motivazioni dei ritardi per la realizzazione della nuova curva Fiesole riguarda proprio la mancanza di spazio di manovra per le ditte che stanno lavorando. “Ciò significa – ha detto – dover utilizzare i mezzi per i lavori all’esterno dove però la movimentazione è molto difficile perché ci sono alberi e anche il mercato sul lato nord del cantiere”. L’ipotesi è allora quella di spostare il mercato sotto la curva, mercato storico del rione che attira ogni giorno centinaia di persone del quartiere. Operazione non facile, che rischia di facilitare i lavori per la curva da una parte e di sottrarre a Campo di Marte un servizio necessario. L’ipotesi più accreditata è di spostarlo in piazza Berlinguer, quindi davanti all’ingresso principale del Mandela forum, al posto del parcheggio. L’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini convocherà un tavolo con tutti i soggetti interessati per cercare di capire come salvare capra e cavoli. L’obiettivo è arrivare all’inizio del nuovo anno con una road map delineata. Soprattutto per cercare di dare risposte alla questione tempistica dei lavori allo stadio. I ritardi annunciati dalla Sindaca Sara Funaro nei giorni scorsi per la nuova Fiesole pronta nel 2027, hanno causato tanti malumori e soprattutto una forte tensione politica che ha portato il centro destra in Palazzo Vecchio a presentare una (infruttuosa) mozione di sfiducia. Ora è dunque il momento di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per velocizzare i lavori e rendere sostenibile per il quartiere e per la città l’operazione restyling dello stadio Artemio Franchi.

