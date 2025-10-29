Controradio Streaming
ToscanaCronacaAll'esame della patente con cellulare e kit, quattro candidati denunciati
ToscanaCronaca

All’esame della patente con cellulare e kit, quattro candidati denunciati

By Redazione

Quattro denunciati dalla Polstrada perché scoperti con cellulare nascosto e auricolare durante l’esame per ottenere la patente di guida.

E’ l’esito di un’attività di controllo del Compartimento di Firenze della Stradale nella sede della Motorizzazione Civile dove si svolgevano le prove. I poliziotti, secondo quanto ricostruito, hanno sorpreso quattro candidati con un sofisticato kit di comunicazione: un telefono cellulare nascosto, un cavo bluetooth camuffato tra gli indumenti, e un micro-auricolare color carne, quasi invisibile, con antenna incorporata. Il materiale è stato sequestrato. I quattro candidati sono stati denunciati per ipotesi di reato che sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali altre responsabilità.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio avviato dalla Polizia Stradale di Firenze, per prevenire condotte fraudolente durante le prove d’esame. Non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi solo nel capoluogo toscano, sono state eseguite 10 denunce e sequestrate attrezzature elettroniche per migliaia di euro in vicende analoghe a questa.

