Firenze, giardini Schiff: avviati lavori riqualificazione

I giardini sono chiusi dal 2015 per la presenza di scarti inquinanti derivanti dalla demolizione di una vecchia fabbrica. Cominciata messa in sicurezza permanente e riqualificazione ambientale, i lavori saranno ultimati in 5 mesi.

In una nota, il Comune di Firenze, precisa che i lavori sui due giardini Schiff “consistono innanzitutto nella bonifica e prevedono lo scavo per la rimozione e lo smaltimento su tutte e due le aree a verde del terreno contaminato fino ad una profondità di 50 centimetri”. il secondo passaggio consisterà nella “stesa di tessuto non tessuto sui fondi scavo, il riempimento con terreni certificati per gli usi a verde ed il successivo ripristino dei giardini”.

I lavori dureranno 5 mesi e comprteranno una spesa complessiva di 350mila euro. Saranno realizzate nuove sistemazioni a verde, un’area gioco per bambini con scivoli e altalene, tavoli da pic-nic, panchine e portabiciclette. Gli alberi presenti nel giardino interno all’area condominiale saranno mantenuti, come richiesto dai residenti. Per Alessia Bettini, assessora per l’ambiente del Comune di Firenze, “finalmente iniziano gli interventi per riconsegnare l’area ai cittadini, con un progetto che eliminerà l’inquinamento e realizzerà un giardino più verde e attrezzato del vecchio”.