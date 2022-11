Firenze, fino al 31 dicembre ‘tavolini e sedie’ nelle strade

Firenze, da Palazzo Vecchio arriva la proroga per il piano ‘tavolini e sedie’ che dall’emergenza della pandemia in poi consente agli esercizi pubblici di allestirli in strade, marciapiedi e piazze oltre le pertinenze concesse in origine.

Con una delibera dell’assessore alle attività produttive Federico Gianassi, la giunta di Dario Nardella ha allineato i termini di scadenza del piano eccezionale ai nuovi termini che il governo Draghi aveva esteso fino al 31 dicembre 2022. In questo quindi i gestori dei locali potranno occupare il suolo pubblico fino alla fine dell’anno con dehor, tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande.

Su base volontaria, quindi, chi è già titolare di un permesso straordinario per l’uso di suolo pubblico con sedie e tavolini all’aperto potrà, dietro richiesta, continuare ad utilizzarlo sino alla fine dell’anno. Riceverà pertanto il bollettino per il pagamento del suolo pubblico per le ulteriori settimane di utilizzo, poi a fine anno l’eccezionalità del titolo scadrà. Chi è interessato alla proroga dovrà trasmettere via posta certificata (pec) apposita comunicazione alla Direzione risorse finanziarie e alla Direzione attività economiche.