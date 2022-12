Firenze Film Festival allo Stensen

Firenze Film Festival, una serata di cortometraggi allo Stensen. Venerdì 16 dicembre la rassegna internazionale: dieci mini film a ingresso libero dalle 20 a mezzanotte

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, il Firenze Film Festival torna nelle sale cinematografiche. La quinta edizione – a ingresso libero – si terrà il 16 dicembre dalle 20 a mezzanotte presso la Fondazione Stensen (viale don Minzoni 25); con 10 cortometraggi di vario genere e stile, per celebrare il cinema indipendente e portare alla ribalta per un altro anno nuovi registi. Nel rispetto della diversità e della valorizzazione di nuove voci, il programma di quest’anno prevede la presenza di registi provenienti dai quattro angoli della terra, di diversa provenienza, età e prospettiva artistica.

Il Florence Film Festival ha aperto le sue porte al pubblico per la prima volta nel 2018. È organizzato da HF Productions, un’organizzazione internazionale che offre 24 festival cinematografici in 15 Paesi. Nel corso degli anni, il Festival ha ospitato più di 100 artisti provenienti da oltre 30 Paesi del mondo.

Tanti i titoli in programma. Tra questi Vlada Goes to London, storia di Vlada, una ragazza che consegna pizze, vive ad Haifa e sogna di diventare una famosa DJ. Nell’arco di un turno di cinque ore, ci viene mostrato il suo mondo pieno di pressioni, in cui è disposta a fare qualsiasi cosa pur di trovare i soldi per un volo per esibirsi a un festival a Londra. E poi The Bends, dove una lottatrice di arti marziali miste scopre di essere incinta nel periodo che precede l’incontro più importante della sua carriera. E ancora Il Fagotto, dove la denatalità sta facendo scomparire una città. Il governo sta adottando misure urgenti, non solo psicologiche. Le donne che non contribuiscono al futuro demografico del Paese sono viste come un problema da risolvere, così ogni anno sono chiamate a dichiarare a un ufficio governativo il motivo per cui non hanno avuto figli negli ultimi dodici mesi.

