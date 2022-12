Anziani non autosufficienti: il bilancio dei primi 9 mesi di servizio dello Spi Cgil

Anziani non autosufficienti – Presentato in Camera del lavoro il primo report dell’attività degli 8 sportelli Spi-Na (rivolti alle persone anziane non autosufficienti) su Firenze e provincia dopo 9 mesi di attività in sinergia con le Società della Salute e con il Centro di Ascolto Regionale della Toscana.

Secondo una stima dell’Agenzia Ars della Regione Toscana, gli anziani non autosufficienti nell’Ausl Toscana Centro (considerando l’area metropolitana) sono circa 24.400 persone, di cui in carico ai servizi territoriali 12.577. Gli sportelli Spi-Na hanno accolto più di 250 persone in 9 mesi di attività, oltre a numerosi contatti telefonici e per via mail.

Gli sportelli SPI-NA sono a disposizione su appuntamento in vari luoghi del territorio fiorentino, per persone non autosufficienti e loro familiari, offrendo servizi di consulenza, assistenza, orientamento e compilazione modulistica.

Per lo Spi Cgil è necessario inoltre arrivare a una legge sulla non autosufficienza: “Abbiamo bisogno di più servizi a domicilio, di investire decisamente nell’assistenza sociosanitaria, bisogna riqualificare il lavoro di cura di caregiver familiari e badanti. Servono strutture sanitarie di prossimità, letti di cure intermedie, case della salute dove collaborano tutti i professionisti del sociale e sanitari, ripensare le politiche dell’abitare investendo in immobili su misura per anziani con protezione sociale. Insomma davvero è secondo noi indispensabile un quadro normativo di riferimento nazionale”.

COSA FANNO GLI SPORTELLI SPI-NA

– Consulenza mirata ad indicare il percorso da avviare in caso di una perdita permanente, parziale o totale, dell’autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali

– Assistenza e orientamento di carattere previdenziale e assistenziale per tutti coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di non autosufficiente

– Assistenza nella compilazione delle richieste per la previdenza (Invalidità Civile, L.104/92, Indennità di accompagnamento) e assistenza integrativa

– Informazione su disabilità e agevolazioni fiscali

– Informazione e orientamento sul sistema dei servizi e delle prestazioni a supporto della non autosufficienza

– Informazione sulle procedure da attivare per la nomina dell’Amministratore di Sostegno

GLI SPORTELLI SPI-NA SONO APERTI SU APPUNTAMENTO PRESSO LE SEGUENTI SEDI

Firenze: Via Tavanti, 3 (2 piano); Chiara Tozzi 3480710297

Bagno a Ripoli (Grassina): Via Chiantigiana, 156; Roberta Tucci 3534328874

Borgo San Lorenzo: Via Martin Luther King, 3; Graziano Corzanelli 0558402620

Campi Bisenzio: Via B. Buozzi, 77; Laura Bellacci 3501939278

Castelfiorentino: Piazza delle Fiascaie, 3; Annamaria Chesi 3427914593

Certaldo: Via XX Settembre, 18; Romoletta Salvadori 0571668060

Figline Valdarno: Piazza San Francesco D’Assisi, 3; Gianna Maschiti 3340551820

Fucecchio: Via Landini Marchiani, 13; Fabio Gozzi 3477757245