Firenze dedica una via alla partigiana dell’Assemblea Costituente Teresa Mattei

Teresa Mattei era la più giovane donna dell’Assemblea costituente. Firenze, dopo 75 anni dalla Costituzione, la ricorda dedicandole una via.

Stamattina c’è stata la cerimonia per inaugurare la strada di Firenze – tra via San Bartolo a Cintoia e via dell’Argingrosso – che porterà il nome della partigiana Teresa “Chicchi” Mattei, fondatrice dei Gruppi di Difesa della Donna a Firenze, ma anche la più giovane delle 21 donne dell’Assemblea costituente e anche grande pedagogista. La versione definitiva dell’articolo 3 della Costituzione, sul tema dell’uguaglianza, reca la sua firma.

Così durante la cerimonia di inaugurazione della via si è espressa l’assessora alla Toponomastica Maria Federica Giuliani: “Il giorno della sua morte ricade proprio nel mese di marzo – ha ricordato Giuliani – un mese cui lei è indissolubilmente legata per le sue battaglie per le donne e con le donne, e per la scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo. Senza dimenticare che Teresa Mattei frequentò il liceo Michelangiolo di Firenze. Ancora ragazzina, fu espulsa da quell’istituto e da tutte le scuole del Regno perché si rifiutò, in occasione delle leggi razziali, di accettare l’insegnamento della teoria della razza e l’allontanamento dei suoi compagni di classe e degli insegnanti ebrei”. Durante la cerimonia era presente anche Mirko Dormentoni, presidente del quartiere 4 e Vania Bagni, presidente Anpi Firenze.