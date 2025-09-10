Firenze, “Cubo nero”: commissione respinge richiesta indagine avanzata da centrodestra

La notizia diffusa dalla lista Schmidt “Nonostante la gravità di quanto avvenuto – commenta in una nota Massimo Sabatini della Lista -, gli esponenti di maggioranza hanno glissato sulla nostra richiesta, cercando di sminuirne l’importanza” . PD: indisponibili a ” generica caccia alle streghe”

“Nonostante la gravità di quanto avvenuto – commenta in una nota Massimo Sabatini della Lista Schmidt -, gli esponenti di maggioranza hanno glissato sulla nostra richiesta, cercando di sminuirne l’importanza. Non possono certo bastare le tre ore dedicate nella riunione di urgenza della scorsa settimana, che hanno solo ripercorso l’iter meramente autorizzativo per ricostruire la vicenda e le conseguenze. La commissione di indagine poteva analizzare tutti i documenti, di tutti gli enti, convocando tutte le persone protagoniste oppure edotte dei fatti”.

“La maggioranza – prosegue il consigliere – ha addotto per giustificare il proprio no alla richiesta l’inchiesta della Procura, ma in realtà è proprio l’attività di indagine di una commissione trasparente a dare il miglior aiuto all’attività della Procura; noi come commissari possiamo fare soltanto un’attività di indagine collettiva, che avrebbe dovuto partire da obiettivi condivisi. L’obiettivo nostro era, infatti, quello di fare chiarezza su tutto: fare chiarezza su questo terribile precedente che la città ha, ma che sembra nessuno abbia voluto”.

A replicare il presidente della commissione urbanistica Renzo Pampaloni (Pd), insieme ai consiglieri di maggioranza: “la commissione rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, riconvocando eventualmente assessora e tecnici quando ci saranno novità, ma non è disponibile ad una generica caccia alle streghe utile solo alla campagna elettorale per le elezioni regionali del candidato Sabatini. A tale proposito abbiamo peraltro ricordato che sul tema è in corso una azione di verifica da parte della procura”.