Firenze: calano i reati. Criticità per Q2 e S.M.Novella

E’ quanto emerso in merito alla situazione della sicurezza pubblica a Firenze analizzata dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Funaro. dati positivi, ma servono più agenti

Nel primo semestre 2025 il numero dei reati è in calo a Firenze tranne che nel Quartiere 2, ovvero quello di Campo di Marte, e nella zona della stazione di Santa Maria Novella nel Quartiere 1. In particolare risultano in calo i furti con spaccata in tutti i quartieri della città.

I dati sono stati diffusi nel corso di una riunione durante la quale prefetto, sindaca di Firenze, assessore alla sicurezza e i rappresentanti delle forze di polizia hanno esaminato “gli esiti degli articolati dispositivi di controllo del territorio”, delle ordinanze adottate dalla prima cittadina e di quelle decise dal prefetto – cosiddette ‘zone rosse’ in ottemperanza alle indicazioni del Ministro dell’Interno.

Riguardo al calo della criminalità, in base “all’analisi georeferenziata dei reati riferita ai cinque quartieri cittadini” di Firenze nel Q1 calo del 37,2%. “In tale quartiere la riduzione della delittuosità, con particolare riguardo alle rapine e ai furti è confermata” in via Palazzuolo (− 30,7%), alle Cascine (-25,35%), nell’area ex Teatro Comunale (- 23,17%), a San Jacopino (-20,92%), a Novoli (-4,08%) e alla Fortezza (−5,97%). “Al contrario, si registra un aumento del 23,08% dei reati nell’area della stazione Santa Maria Novella”. Nel Q3 reati in calo del 16,44%: in particolare si registra una diminuzione delle rapine, meno 42,86% (in particolare quelle in pubblica via −80%), dei furti (−9,7%) e delle lesioni dolose −61,11%.

Nel Q4 −9,43% dei reati: in questo caso “a fronte di un aumento delle rapine (+74,07%), soprattutto in pubblica via (+190%), diminuiscono i furti (−13,3%) e i reati connessi agli stupefacenti (−52,17%). Infine nel Q5 calo del 29,63%: si registra una diminuzione delle rapine (−47,9%), dei furti (−26%) e dei reati connessi alle stupefacenti (−66,7%).

Per le spaccate “i servizi di controllo messi in campo ed oggetto di numerosi comitati dell’ordine e la sicurezza pubblica ai quali sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria, stanno facendo registrare una costante riduzione del fenomeno”. I dati dell’anno in corso aggiornati all’1 settembre rispetto al 2024 evidenziano che nel Q1 si è passati da 175 a 117 colpi (- 10,86%), nel Q2 da 43 a 21 (- 34,88%), nel Q3 da 16 a 10 (- 18,75%), nel Q4 4 da 121 a 49 (- 38,84%), nel Q5 da 128 a 46 (- 46,09%).

Ancora tra i dati diffusi in merito all’ordinanza prefettizia ai sensi dell’articolo 2 del Tulps sono stati 271 i provvedimenti di allontanamento tra Santa Maria Novella, Fortezza e Cascine e 115 le persone denunciate per violazione dello stesso. Tra gli esiti dei servizi della Pol-tramvia controllate 8.000 persone tra cui 3.902 stranieri, 98 le denunciate, 5 le arrestate”

Se noi andiamo a guardare i dati quartiere per quartiere, ma anche quelli” sui reati specifici” e quelli “complessivi della città di Firenze, è la prima volta dopo tanti anni che non c’è un aumento dei reati, ma una flessione”. Così la sindaca Sara Funaro, a margine di un evento a Firenze, ha commentato i numeri diffusi oggi dalla prefettura dopo l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e relativi al primo semestre del 2025.

“E’ sicuramente un risultato importante. Siamo però che ci sono ancora alcune zone, sulle quali lavorare”. Tra queste il quartiere 2, Campo di Marte, che va in controtendenza con una crescita dei reati, oppure all’interno del quartiere 1, la zona di Santa Maria Novella. “Alle Cascine c’è una flessione importante perché abbiamo fatto un lavoro forte le forze dell’ordine, col nostro presidio fisso della polizia municipale, alla stazione invece c’è una situazione che deve essere affrontata in maniera diversa”, sottolinea Funaro. La stazione è un tema “su cui questo ci siamo confrontati con il questore che detto che metterà ancora più rinforzi”.

La sindaca rivendica quanto fatto da Palazzo Vecchio, “abbiamo lavorato tantissimo con le ordinanze con le chiusure anticipate dei minimarket, le ordinanze che sta facendo la prefettura, dall’altra parte con le assunzioni degli agenti di polizia municipale, con i presidi sia alto impatto che a piedi nella città”, ma, aggiunge, “per una città come Firenze con il numero di abitanti che ha, non solo i residenti c’è la necessità di avere più uomini, più forze dell’ordine. Quelli che ci sono fanno un lavoro straordinario, ma – conclude – c’è bisogno di avere più forze”.

