Firenze, con bike sharing risparmiate 500 tonnellate Co2

Sono passati due anni dal lancio il 24 luglio 2017 di Mobike a Firenze, e i numeri sono sorprendenti con 3,13 milioni di utilizzi e 500 tonnellate di Co2 risparmiate pari a 23mila alberi piantati.

”Dal lancio il 24 luglio 2017 del sistema di bikesharing fiorentino a oggi – ha detto l’assessore all’Ambiente del comune di Firenze Cecilia Del Re – abbiamo registrato numeri impressionanti, con enormi benefici per l’ambiente. Oltre tre milioni di utilizzi del sistema di mobilità sostenibile che ha cambiato in meglio la città facendo risparmiare 500 tonnellate di Co2 pari a 23mila alberi piantati”.

Per festeggiare questo traguardo Mobike Italia regala 20 Mobike Pass da 90 giorni a 20 Mobiker che utilizzeranno il servizio durante la giornata del 24 luglio. I fortunati Mobiker saranno contattati via sms il giorno 26 luglio.

”Siamo entusiasti di festeggiare il secondo anniversario di quello che a oggi è diventato un vero e proprio sistema di mobilità urbana per la gestione degli spostamenti quotidiani delle persone – ha detto Alessandro Felici Ad di Evlonet che distribuisce e gestisce Mobike in Italia -: lavoratori, studenti e turisti. Questo grazie ad un lavoro svolto in sinergia con le amministrazioni comunali e ad un team attento e presente in 10 città italiane. La nostra ambizione è quella di sostituire oltre il 10% degli spostamenti con le auto private”.