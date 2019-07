Sciopero trasporti: esposto Codacons ma Rossi ribadisce “sosteniamo i lavoratori”

Mentre il Codacons conferma l’invio in Procura dell’esposto contro lo sciopero di oggi, il presidente della Regione Rossi difende i lavoratori, “scioperano anche per tutti noi”. La mobilitazione a Firenze è iniziata con un presidio davanti alla Prefettura. Secondo i sindacati l’adesione è stata del 70% per i bus di Temme e pressoché totale nei porti. Gli altri servizi toscani sciopereranno nel pomeriggio.

E’ stato inviato questa mattina dal Codacons l’annunciato esposto alla Procura della Repubblica di Roma contro i sindacati dei trasporti e relativo alla protesta che, spiega l’associazione, “risulta sbagliata, inaccettabile e lesiva dei diritti degli utenti per due diverse ragioni: in primo luogo viene attuata in pieno periodo estivo, quando cioè aumentano gli spostamenti e le partenze degli italiani per le vacanze”. In secondo luogo, lo sciopero è indetto a poche ore dal caos ferroviario che ha letteralmente spezzato in due l’Italia e che ha già creato disagi enormi agli utenti. I cittadini si ritrovano così pesantemente danneggiati sul fronte della libertà di movimento, e vengono presi ad ostaggio dai sindacati per rivendicazioni che non hanno nulla a che vedere con gli utenti dei trasporti.

Scrive il Codacons nell’esposto inviato alla Procura di Roma: ”tale situazione rischia di creare enormi disagi all’intera collettività, soprattutto in questo periodo di esodo quando aumenta il numero di cittadini che si sposta in treno, traghetto o aereo per raggiungere le località di villeggiatura. E ciò è ancora più gravoso alla luce dell’incendio di origine dolosa appiccato nella notte tra domenica e lunedì alle porte di Firenze e che ha costretto migliaia di utenti a dover subire il ritardo, la cancellazione o la limitazione del proprio treno”.

“Oggi, i lavoratori del trasporto pubblico scioperano anche per tutti noi. Sosteniamoli”. Lo afferma invece il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un post sul suo profilo Facebook. “Oggi – prosegue Rossi – è sciopero generale dei trasporti, treni, bus, metro e traghetti. Si parla molto nelle tv e sui giornali dei disagi provocati ai cittadini. Ma non si spiegano le ragioni della protesta. Non si dice che in questo caso i lavoratori perderanno una giornata dei loro salari, non certo ricchi, per denunciare le politiche del governo, l’assenza di investimenti, di pianificazione e il divario nord/sud, rivendicando la tutela dei loro diritti. Tutto l’opposto di uno sciopero corporativo”. “La destra, ormai da tempo culturalmente egemone, gioca a contrapporre i diritti dei lavoratori nei settori pubblici con quelli dei cittadini utenti dei servizi che, come nel trasporto pubblico, sono in grande parte anch’essi lavoratori – evidenzia il governatore toscano – Dalla efficienza, dalla diffusione e dalla qualità del trasporto pubblico dipende non solo la qualità della vita di milioni di persone, che lo usano ogni giorno, ma anche una parte dei loro redditi”.