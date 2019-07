Fi-Pi-Li: approvato piano da 4,6 mln per manutenzione

Ammontano a 4,678 milioni di euro gli interventi previsti dal piano di miglioramento della sicurezza della Fi-Pi-Li 2019-21 della Città metropolitana di Firenze che è stato approvato dal Consiglio regionale.

La Metrocittà, spiega una nota, esercita, per delega degli altri enti pubblici coinvolti, le funzioni amministrative, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla strada di grande comunicazione. Con il piano vengono programmati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per 1.915.400 euro ed interventi di manutenzione ordinaria per 2.763.300 euro lungo la Fi-Pi-Li, per un importo complessivo di 4.678.700 euro, che saranno stanziati dalla Regione Toscana quasi interamente nel bilancio 2019, ad eccezione di 900mila euro nel bilancio 2020.