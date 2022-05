Firenze, caro bollette: da lunedì 9 maggio via a contributo per over 65

Le domande per l’accesso al contributo, che sarà distribuito tramite le tre associazioni, potranno essere presentate fino al 10 giugno prossimo. La raccolta è ancora aperta: per chi volesse dare un aiuto agli anziani può fare un versamento sull’Iban IT75H0306909606100000141309 intestato a Fondazione Montedomini onlus.

Da lunedì i fiorentini, che hanno da 65 anni in su e hanno difficoltà a pagare le bollette di luce e gas, potranno richiedere ad Auser, Coordinamento delle Misericordie di Firenze e Caritas Diocesana il contributo dell’iniziativa ‘Adotta una bolletta’, la raccolta fondi realizzata dalla Fondazione Montedomini Onlus insieme al Comune di Firenze per contrastare il caro bollette.

Gli anziani fiorentini potranno richiedere un contributo che vada a coprire il costo delle ultime bollette di luce e gas (una della luce e una del gas, oppure di luce e gas insieme se facenti parte di un’unica bolletta) indicativamente fino a un massimo di 250 euro per famiglia. Attualmente sono state fatte circa 450 donazioni per un totale di quasi 70.000 euro. La raccolta è ancora aperta: per chi volesse dare un aiuto agli anziani può fare un versamento sull’Iban IT75H0306909606100000141309 intestato a Fondazione Montedomini onlus.

“Con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto concreto a coloro che si trovano a vivere in una situazione difficile, anche se siamo consapevoli che servono misure straordinarie per far fronte al problema del caro energia”, ha evidenziato l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro. “Grazie all’aiuto di tre importanti associazioni di Firenze siamo in grado finalmente di distribuire le risorse raccolte con l’iniziativa ‘Adotta una bolletta’”, ha detto il presidente dell’Asp Firenze Montedomini Luigi Paccosi