Firenze: caduto platano in Viale Raffaello Sanzio

Problemi per il traffico, a Firenze, in Viale Raffaello Sanzio per la caduta di un platano. Attualmente la situazione è sorvegliata dai vigili che stanno aspettando i Vigili del Fuoco ed i tecnici per procedere alla rimozione dell’albero.

A causa del forte temporale vereificatosi intorno alle 13 nel territorio fiorentino un platano [ caduto invadendo la corsia verso Porta Romana.

Nel dettaglio: da Piazza Pier vettori non è possibile immettersi nel viale Sanzio, in direzione Porta Romana. Anche il viale Petrarca risulta bloccato. Dunque gravi problemi per il traffico in questa zona di Firenze che sar’ dirottato, fino alla rimozione dell’albero, in Via pisana.

“Nonostante il codice verde – ha detto la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi – abbiamo avuto un forte temporale e una forte grandinata a Firenze intorno alle 13 di oggi. Il temporale ha causato la caduta di un albero, per fortuna senza provocare danni a persone o cose. Nessuna segnalazione è arrivata alla Protezione civile da parte dei cittadini. Insieme alla sala operativa monitoriamo l’evolversi delle condizioni meteo e terremo informati i fiorentini”.

Le immagini del platano caduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO