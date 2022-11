Firenze, cade da ponte in Arno continuano le ricerche

Firenze, proseguono le ricerche dei Vigili del fuoco nel fiume Arno nel tratto compreso dal Ponte alla Vittoria fino e la Passerella delle Cascine.

Effettuata questa notte la scansione del primo tratto del fondale dell’Arno con lo strumento di ricerca “DIDSON” che consente di individuare dei target.

Attualmente sta proseguendo la ricerca strumentale a valle verso la Passerella delle Cascine ed è previsto a breve il sorvolo dell’elicottero Drago del reparto volo di Cecina.

L’accaduto

Nella giornata di ieri, 24 Novembre, i vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti, intorno alle 18, sul fiume Arno in corrispondenza del Ponte alla Vittoria, a seguito di una segnalazione per una persona caduta dal ponte.

Arrivati nel luogo dell’accaduto le squadre di terra e i mezzi nautici si sono messe subito a lavoro per il controllo in navigazione sul fiume. II nucleo sommozzatori, dopo una prima perlustrazione in superficie, come hanno fatto sapere i soccorritori, ha iniziato le manovre per la ricerca strumentale.

Sul posto anche l’elicottero del reparto volo della polizia di Stato per il sorvolo del tratto di fiume in supporto alle squadre di terra.