Mer 26 Nov 2025
Firenze: brucia macelleria, chiusa via della Scala
Firenze: brucia macelleria, chiusa via della Scala

By Domenico Guarino
Un incendio è scoppiato nei locali di una macelleria etnica nel centro di Firenze. Non ci sarebbero feriti, verifiche nel palazzo soprastante

Un incendio è scoppiato nei locali di una macelleria etnica nel centro di Firenze, in via della Scala all’incrocio con via Santa Caterina da Siena, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Sul posto stanno intervenendo dalle 14:45 i vigili del fuoco con tre mezzi, tra cui un’auto scala. Non risulterebbero persone coinvolte, ma sono in corso verifiche sul palazzo soprastante il negozio. Sul posto sono comunque presenti mezzi del 118.
La strada è stata chiusa al traffico in direzione di piazza Santa Maria Novella, sul posto la polizia municipale per gestire la viabilità.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali della macelleria, situata al piano terra di un edificio composto da cinque piani, sul quale sono installati ponteggi per lavori di ristrutturazione.
Una persona che si trovava ai piani superiori del palazzo è stata evacuata, ma non ci sono persone che hanno avuto bisogno del 118.

