Firenze, bimba 20 mesi al Meyer per intossicazione haschisch

In base al racconto dei genitori, potrebbe aver ingerito dell’hashish ieri pomeriggio, dopo averlo raccolto da terra nel giardino pubblico di piazza delle Medaglie d’Oro, nella zona di Novoli a Firenze, dove era andata a giocare con la sorellina

Una bimba di 20 mesi si trova ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un

intossicazione da cannabinoidi. La piccola, giunta al pronto soccorso ieri sera con difficoltà respiratorie e in stato di forte sonnolenza, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni

sono definite stabili. Secondo una prima ricostruzione, in base al racconto dei genitori, potrebbe aver ingerito dell’hashish ieri pomeriggio, dopo averlo raccolto da terra nel giardino

pubblico di piazza delle Medaglie d’Oro, nella zona di Novoli a Firenze, dove era andata a giocare con la sorellina in compagnia dei genitori, originari dell’Est Europa.

Durante la serata la bimba avrebbe iniziato a sentirsi male, mostrandosi sempre meno reattiva, fino a cadere in uno stato di semincoscienza. Intorno alle 23,30 è arrivata al Meyer, trasportata in codice rosso con un ambulanza del 118. Ricevute le prime cure, è stata sottoposta a screening tossicologico, risultato positivo ai cannabinoidi. La polizia è stata allertata

dal personale dell’ospedale intorno alle 1,50.