Capannori (LU): spara contro rivale e lo travolge con auto, arrestato

L’episodio a seguito a un diverbio nato per un contatto fisico, forse involontario, con un rivale durante una partita di calcio balilla in un bar di Capannori (Lucca), ha sparato un colpo con un pistola a salve, modificata per consentire l’espulsione di pallini di piombo, colpendo al petto un avventore del locale ma senza causargli ferite gravi, poi per

fuggire ha preso l’auto e travolto la persona con cui aveva avuto la lite, trascinandola per alcuni metri. Il fatto e’ successo ieri. L’uomo, un 38enne gia’ noto alle forze

dell’ordine, e’ stato rintracciato nella notte dai carabinieri all’interno della sua abitazione che lo hanno arrestato. Per lui le accuse sono minaccia grave, lesioni e porto di arma

clandestina in luogo pubblico. Nascosta nella camera da letto del 38enne i militari hanno

trovato anche la pistola usata per l’aggressione, insieme a 24 cartucce, tutte modificate. L’uomo travolto, un 25enne, e’ stato portato all’ospedale di Lucca con contusioni e traumi su tutto il corpo, per lui una prognosi di 30 giorni.