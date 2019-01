Firenze: banditi rapinano ‘Compro Oro’ in via Il Prato

I banditi, che si sono finti clienti, hanno immobilizzato il commesso con legandolo con fascette da elettricista e sono fuggiti con circa 2,5 chili di oro. Il valore del bottino è di circa 80 mila euro

Rapina in pieno giorno, questa mattina, in un ‘compro oro’ a Firenze, nella centrale via il

Prato, dove tre uomini, finti clienti, hanno simulato l’interesse ad acquistare alcuni oggetti, hanno aggredito un commesso – l’unica persona presente -, e lo hanno immobilizzato

usando fascette da elettricista fuggendo poi con circa 2,5 chili di oro. Il valore del bottino è di circa 80 mila euro. Il colpo è durato pochi minuti. Illeso, sebbene in forte stato di choc

per l’accaduto, il dipendente, un 40enne. Sul posto squadra volante della polizia, squadra mobile e polizia scientifica. Le ricerche sono state subito avviate. La strada è a ridosso del

centro storico, molto frequentata e trafficata in ogni ora della giornata.