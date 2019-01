 Fiorentina: tifosi chiedono incontro ai Della Valle

Nel caso in cui i Della Valle non dovessero accettare la richiesta il Centro di coordinamento convocherà in tempi brevi una nuova riunione straordinaria per decidere quali azioni intraprendere

Un incontro con i Della Valle per capire le loro intenzioni sul futuro della Fiorentina: è la

richiesta avanzata dal Centro coordinamento viola club dopo la riunione di ieri sera a Firenze, nel Museo del calcio, che ha visto la partecipazione di oltre l’85% dei club affiliati.

“Proprio perché l’unico vero obiettivo e interesse da perseguire è il bene della Fiorentina – spiega la nota – è stato deciso di chiedere un incontro ufficiale alla proprietà per capire cosa

intenda concretamente fare per il bene della squadra e restituirle il ruolo che le spetta e che in passato, anche con l’attuale proprietà, ha avuto”.

Nel corso della riunione i tifosi hanno ribadito “passione, grande senso di appartenenza” e, al contempo, “la libertà di ognuno di contestare, purché in modo civile e costruttivo: il

malcontento è diffuso e non solo nei confronti della proprietà”. Nel caso in cui i Della Valle non dovessero accettare la richiesta il Centro di coordinamento convocherà in tempi brevi

una nuova riunione straordinaria per decidere quali azioni intraprendere. “Visto che si può e si deve far meglio – conclude la nota – chiediamo maggiore e fattivo impegno”.

Il punto di rottura non c’è ancora, ha fatto capire il presidente del Centro coordinamento Filippo Pucci, ma i tifosi vogliono capire se c’è in atto un ridimensionamento o no.