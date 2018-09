Interviene in difesa del suo cane, 79enne azzannato da pastore tedesco

Azzannato da un pastore tedesco dopo essere intervenuto in difesa del suo cane. E’ accaduto ieri pomeriggio a un 79enne, in via Evaristo Boncinelli a Firenze.

L’uomo, ferito a un braccio in modo non grave, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito, il pastore tedesco sarebbe riuscito a sfuggire alla sua padrona e avrebbe aggredito il cane di piccola taglia dell’anziano. Quando l’uomo è intervenuto cercando di allontanarlo l’animale lo ha morso al braccio.

Subito è accorsa la proprietaria del pastore tedesco, che ha bloccato il cane e chiesto l’intervento dei sanitari del 118.