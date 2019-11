Firenze: aumenta partecipazione genitori a commissioni mensa: ecco cosa cambia

Fra i principali interventi della Direzione Istruzione c’è l’istituzione di due livelli di monitoraggio diversi ma integrati: un livello cittadino, rappresentato dalla Commissione mensa cittadina e un livello territoriale, rappresentato dalle Commissioni mensa di scuola.

Con le nuove linee guida sia l’assessore che i dipendenti del Comune, che effettuano i controlli, sono e saranno presenti costantemente nei refettori cittadini dove si potranno confrontare direttamente sia con i genitori delle Commissioni territoriali che con gli insegnanti.

L’istituzione della Commissione mensa cittadina infatti, formata da un genitore per ciascun Istituto comprensivo per le scuole statali e un rappresentante per ciascun Quartiere per le scuole comunali -specifica una nota del Comune di Firenze- ” avrà la funzione di avere incontri periodici e costanti con l’assessore per avere una rappresentazione continua della situazione in tutte le mense e la possibilità di confronto diretto per migliorare sempre di più il servizio”.

Oltre all’incontro con le Commissioni l’assessore ha intenzione di tenere incontri periodici con i dirigenti scolastici o i loro delegati per confrontarsi anche con loro sull’andamento del servizio. La funzione della Commissione mensa cittadina è favorire il Coordinamento delle Commissioni mensa scuola e di fornire all’amministrazione comunale una sintesi delle istanze delle diverse Commissioni mensa di scuola.

Le Commissioni mensa possono essere costituite presso ogni singola scuola intesa come plesso dove viene erogato il servizio di ristorazione scolastica ed è nominata dal dirigente scolastico, per le scuole statali; dal competente dirigente del Comune di Firenze, per le scuole dell’infanzia comunali. Per partecipare a una Commissione mensa bisogna essere genitore di un/una figlio/a iscritto al servizio di refezione presso la scuola per la quale si richiede di partecipare alla Commissione, che nominerà al proprio interno un coordinatore.

“Sono convinta che la partecipazione e il confronto siano un valore aggiunto – ha spiegato l’assessore Sara Funaro – e queste linee guida ci permettono di avere un rapporto costante fra l’amministrazione e i genitori in modo da avere un monitoraggio continuo e la possibilità di intervenire con più rapidità laddove si ritenga necessario. Grazie a questi due livelli infatti noi abbiamo la possibilità di essere sempre più in contatto diretto e costante con i membri delle commissioni e con i genitori. Lavorando insieme e confrontandosi vogliamo avere un servizio sempre più di qualità. Momenti come questi saranno importanti per avere il quadro sempre più chiaro, completo e aggiornato ”.

Il controllo svolto dalla Commissione mensa ha ad oggetto il rispetto da parte dei soggetti gestori delle prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto e relativi allegati e in particolare delle modalità di svolgimento del servizio indicate nella check list e messe a disposizione dalla responsabile (P.O.) Mense scolastiche ed Educazione alimentare. La Commissione può relazionare alla P.O. Mense scolastiche ed Educazione alimentare avvalendosi della modulistica predisposta ad hoc dal Comune di Firenze al fine di agevolare le operazioni di controllo e gli interventi successivi. I report della Commissione mensa devono essere inviati, debitamente sottoscritti, per e-mail al seguente indirizzo: refezione. [email protected]. E’ importante che i report e le osservazioni arrivino a questa mail per poter intervenire.

La Commissione mensa può, entro il 31 marzo di ogni anno, inviare proposte per il menu del successivo anno scolastico. Il materiale per le Commissioni mensa è a disposizione al seguente link: https://educazione. comune.fi.it/pagina/mensa

Il materiale relativo alle procedure d’appalto per la gestione dei centri cottura è disponibile al seguente link:https://affidamenti. comune.fi.it/gare-contratti