Firenze, arrestato corriere ‘eroina gialla’

L’eroina gialla, così chiamata per il suo colore giallognolo, è generalmente più pericolosa poiché arricchita di altre droghe artificiali o altri oppioidi. Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori nell’ambito delle indagini sulle recenti morti per overdose, alcuni dei decessi si sarebbero verificati proprio dopo l’assunzione di questa sosatnza

La squadra mobile di Firenze ha arrestato un ventinovenne, arrivato con un treno dal Nord Italia, che nascondeva nell’intestino 25 ovuli di eroina per un totale di 70 grammi. Dai primi esami eseguiti si tratterebbe di eroina gialla, stupefacente più potente e pericolosa della semplice eroina. Secondo quanto appreso si tratterebbe della stessa droga legata alla maggior parte dei recenti casi di morte per overdose – almeno otto dal settembre 2018 – a Firenze e provincia. L’uomo, un cittadino nigeriano in Italia senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora , in una prima fase dell’indagine, era stato fermato il 16 aprile scorso nei pressi della stazione di Campo di Marte.

Sempre a Firenze due spacciatori sono stati arrestati dalla polizia grazie ai filmati di alcuni residenti che li riprendevano mentre spacciavano in borgo Pinti, nel centro storico. In manette due 26enni. Gli agenti del commissariato di San Giovanni, raccolto l’esposto dei cittadini, hanno organizzato appostamenti nella zona e, dopo aver riconosciuto i pusher dalle immagini, li hanno fermati per un controllo. La donna aveva 22 grammi di cocaina, sei di marijuana, sei di hashish e ben 1.100 euro in contanti. L’altro pusher aveva 26 grammi di cocaina e addirittura 3.000 euro. Per entrambi, una italiana di origine tunisina e un uomo tunisino, già noti alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.