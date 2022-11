Firenze, apre ‘Libreria Brunelleschi’ in Piazza San Giovanni

Firenze, apre la ‘Libreria Brunelleschi’ dell’Opera di Santa Maria del Fiore in Piazza San Giovanni.

L’Opera di Santa Maria del Fiore apre la ‘Libreria Brunelleschi’ all’interno dell’Antica Canonica di San Giovanni. L’inaugurazione si terrà giovedì primo dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle 18.30 e per l’occasione aprirà al pubblico la mostra di disegni dell’architetto Roberto Corazzi: Viaggio all’interno della Cupola.

La mostra, che si terrà negli spazi della libreria, comprende 22 disegni dell’architetto e professore universitario Roberto Corazzi e sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023 con ingresso libero.

I disegni esposti fanno parte di una serie che Corazzi, tra i massimi studiosi della Cupola di Brunelleschi, ha creato per illustrare come è stata realizzata una delle costruzioni più spettacolari e enigmatiche di sempre.

All’interno della ‘Libreria Brunelleschi’ inoltre sarà possibile acquistare le pubblicazioni editate per l’Opera di San Maria del Fiore e selezionati prodotti come incisioni e fotografie d’autore. In vendita anche alcune fotografie in edizione limitata di Aurelio Amendola.

Si tratta di una selezione di 5 foto stampate in bianco e nero, firmate e numerate (1/49), tra quelle in mostra al Museo dell’Opera del Duomo, fino al prossimo 9 gennaio 2023, frutto della campagna fotografica commissionata dall’Opera sulla Pietà Bandini di Michelangelo.