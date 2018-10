Firenze, anziani non autosufficienti: on line sulla Rete civica avviso per contributo economico

Anziani non autosufficienti, è on line sulla Rete civica l’avviso per il contributo economico per i familiari caregiver . La domanda va presentata entro il 12 novembre prossimo presso uno dei Centri sociali comunali

È on line sulla Rete civica del Comune di Firenze un avviso per erogare il contributo economico ai familiari caregiver, ovvero alle famiglie che hanno in carico familiari anziani in condizione di non autosufficienza. La domanda va presentata entro il 12 novembre prossimo presso uno dei Centri sociali comunali.

L’avviso è consultabile cliccando su http://www1.comune.fi.it/ export/sites/retecivica/ firenze/bandi/elenco_avvisi. html dove è possibile scaricare anche il modulo per la domanda.

L’intervento è stato promosso dall’assessorato al Welfare guidato da Sara Funaro in considerazione della rilevante funzione assistenziale che i parenti svolgono per i propri cari anziani e dei costi sociali ed economici da loro sostenuti.

I destinatari del contributo sono le persone anziane in condizione di non autosufficienza che si avvalgono dell’assistenza di un familiare, che alla data del 30 settembre scorso si trovavano in lista d’attesa per l’accesso al ‘Contributo di sostegno alle cure familiari’ previsto nel Piano di assistenza personalizzato (Pap) definito dall’Unità di valutazione multidimensionale (Uvm) nell’ambito del percorso sociosanitario di presa in carico delle persone anziane non autosufficienti.

Il contributo è riferito all’anno 2018, è forfettario ed è erogato in un’unica soluzione annuale, per un importo massimo riconoscibile pari a 4mila euro. L’importo effettivo è determinato in base alla situazione economica della persona assistita, rilevata tramite l’Isee. La prosecuzione per gli anni successivi è condizionata alla stabilizzazione della misura e della relativa disciplina tramite successivi atti.