Firenze: annunciati sigilli a ex Hotel Airone occupato

FIRENZE – All’ex Hotel Airone di via Toselli a Firenze “non c’è una vera e propria occupazione ma delle persone che stanno dentro”, e mercoledì 15 gennaio “dovremmo andare con una ditta e con la proprietà a monitorare che l’area diventi sigillata e che quindi risulti inaccessibile”. Lo ha annunciato Andrea Giorgio, assessore comunale alla sicurezza urbana, al termine del Cosp dove si è parlato anche delle occupazioni abusive dell’ex falegnameria Fabbroni e dell’immobile Inps di via Toselli.

“Il tema che viene spesso sollevato lo conosciamo benissimo, ma San Jacopino è anche tanto altro – ha aggiunto Giorgio – e non vorrei che si rischiasse di darvi un’idea del quartiere come se fosse la periferia di Gotham City. E’ un quartiere dove come in altri contesti ci sono delle criticità che vengono costantemente monitorate, c’è un lavoro costante di contrasto ai fenomeni di degrado e di illegalità”.

Più in generale, sull’occupazione degli immobili abusivi, la prefetta Francesca Ferrandino ha spiegato che “è stata fatta nuovamente un’analisi della mappatura” fatta dalla Questura col contributo del Comune, “che ci dà la possibilità di avere il polso della situazione sia sugli immobili occupati abusivamente di proprietà privata, ma anche sugli immobili Erp occupati abusivamente. Anche in questo caso siamo d’accordo con l’assessore competente che ci manderà l’elenco di quelle che, a loro giudizio, sono occupazioni non legittime, e valuteremo gli escomi attraverso i tavoli tecnici della Questura”.

Infine, ha ricordato Ferrandino, in base all’ordinanza contro lo stazionamento nelle cosiddette ‘zone rosse’ come la stazione di Santa Maria Novella e il parco delle Cascine, “dal 10 ottobre ad oggi sono stati adottati 73 ordini di allontanamento, e individuati quattro recidivi che sono stati denunciati all’autorità pubblica”.