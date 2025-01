Borgo San Lorenzo: attentato incendiario a caserma carabinieri

Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), competente sul Mugello.

A seguito dell’attentato ci sono stati danni materiali, ma non alle persone. Indagini in corso per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni è stato lanciato un solo ordigno idoneo, però, a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone che ha avuto ingenti danni.

L’allarme è scattato subito dopo l’attentato, sul posto sono accorsi i pompieri. La caserma è in pieno abitato. Al vaglio le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti di arrivo e di fuga di chi ha attuato l’attentato.

I carabinieri, oltre al rintraccio degli autori materiali, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo.

Il fuoco ha completamente danneggiato il portone e, in parte, l’intonaco della facciata dell’edificio. I pompieri hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre. L’attentato c’è stato verso le 4

“Pieno e incondizionato sostegno alle forze dell’ordine. Pericolosi gli atteggiamenti di quella parte politica che tende a minarne la credibilità”, “il vile atto, compiuto nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio con un ordigno incendiario, nei confronti del portone della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, non può e non deve passare sotto silenzio. Occorre che tutte le istituzioni e tutte le forze politiche, senza alcun distinguo, affermino con forza la vicinanza alle forze dell’ordine”. Lo scrive in una nota la Lega riguardo all’attentato alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo (Firenze), sede della compagnia del Mugello.

“Quanto accaduto questa notte alla caserma dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo è un segnale preoccupante e che ci sconcerta sul clima violento e aggressivo che alcuni vogliono fare crescere nel nostro Paese.

Mentre ci auguriamo che gli inquirenti possano risalire agli autori dell’attentato incendio accaduto questa notte, ci stringiamo intorno ai Carabinieri di Borgo e a tutta l’arma esprimendo loro vicinanza e solidarietà e ringraziamo i Vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento. Non ci lasceremo intimidire”, dichiara Sara Funaro Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana.